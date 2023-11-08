GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,10AX, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Идеально подходит для гостиниц и отелей. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.