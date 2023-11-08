GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ
GLOSSA РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, ФИСТАШКОВЫЙ
Референс: GSL001081T
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет фисташковый) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Зеленый
Направление выхода Прямолинейн.
Подходит для количества гнезд/разъемов 1
Основные характеристики
Цветовой оттенок зеленый
Область применения связь
Тип телефонной розетки RJ11 - Категория 3
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Тип продукта телефонное розетка
Дополнительные характеристики
Способ установки лапками: shield винтами
Материал монт. рама: оцинкованная сталь крышка механизма: PC + ASA глянцевое
Направление установки прямой
Тип монтажа утопленный
Соединение – клеммы IDC
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481274687
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|68
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481274682
|23
|9.2
|8.9
|см.
|393
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481274689
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.781
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии GlossaРозетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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