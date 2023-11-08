GLOSSA Нажимная КНОПКА,сх.1,10AX, механизм,БАКЛАЖАНОВЫЙ
GLOSSA Нажимная КНОПКА,сх.1,10AX, механизм,БАКЛАЖАНОВЫЙ
Референс: GSL001115
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет баклажановый) выключателя 1-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок violet
Тип продукта кнопка
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Режим фиксации лапками винтами
Номинальный ток 0.41666666666667
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Локальная индикация без
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208392
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|81
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481208397
|23
|9.2
|8.9
|см.
|463
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481208394
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.036
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481208391
|120
|80
|110.4
|см.
|201.6
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии GlossaВыключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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