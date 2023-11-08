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GSL001138
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.тепл. пола с датч,+5-+50°C,10A, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GSL001138

GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.тепл. пола с датч,+5-+50°C,10A, БАКЛАЖАНОВЫЙ

Референс: GSL001138
Линейка Glossa

GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.тепл. пола с датч,+5-+50°C,10A,в сборе, БАКЛАЖАНОВЫЙ

Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Лиловый/фиолетовый
Ширина 82 мм
Модель/исполнение Вкл./Выкл. (On/Off)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812747489.59.55.5 см. 263г.
BB1
24шт.1360648127474518.618.610.6 см. 1.151кг.
CAR
316шт.4360648127474638.438.412.1 см. 4.99кг.
P12
4768шт.12080111.8 см. 257кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Термостаты серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 270.84 kB
Термостаты серии Glossa
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
Формат PDF
Размер 616.3 kB
Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01022_21
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