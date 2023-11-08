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GSL001171
GLOSSA Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.7,10AX, механизм,БАКЛАЖАНОВЫЙ
GSL001171

GLOSSA Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.7,10AX, механизм,БАКЛАЖАНОВЫЙ

Референс: GSL001171
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет баклажановый) переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип продукта выключатель
Область применения управление освещением
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Вес нетто 0.076 кг
Функции переключения перекрестный
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Глубина встраивания 22.6 мм
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812086067.087.083.85 см. 86г.
BB1
25шт.53606481208601239.28.9 см. 488г.
CAR
320шт.6360648120860840.424.210.6 см. 2.136кг.
P12
41800шт.7360648120860512080110.4 см. 210.6кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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