GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, БАКЛАЖАНОВЫЙ
Референс: GSL001193
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет баклажановый) антенны коннектора TV предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Лиловый/фиолетовый
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок violet
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 2.1 А
Материал монт. рама: оцинкованная сталь матовый крышка механизма: PC + ASA
Выходное напряжение 5 V Постоянный ток (DC) 2.1 A для порт 1 5 V Постоянный ток (DC) 2.1 A для порт 2
Монтаж устройства утопленный
Входное напряжение 100...240 V Переменный ток
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481283337
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|58
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481283332
|23
|9.2
|8.9
|см.
|348
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481283339
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.576
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481283336
|120
|80
|110.4
|см.
|160.2
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки телевизионные серии GlossaРозетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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