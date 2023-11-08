GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БАКЛАЖАНОВЫЙ
Референс: GSL001199
Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет баклажановый). - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Лиловый/фиолетовый
С откидной крышкой Да
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Тип продукта Кабельный вывод
Комплектация изделия механизм
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA: cable entry
Монтаж электропроводки Скрытый
Соединения – клеммы without connection
Цветовой оттенок violet
Вес нетто 0.053 кг
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481283214
|7.08
|7.08
|4.63
|см.
|55
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481283219
|23
|9.2
|8.9
|см.
|333
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481283216
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.516
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481283213
|120
|80
|110.4
|см.
|154.8
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46.3 мм
Высота 70.8 мм
Ширина 70.8 мм
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Тип документа
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