GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, 250В, в сборе,ПЛАТИНА

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет платина) без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.