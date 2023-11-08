GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, 250В, в сборе,ПЛАТИНА
GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, 250В, в сборе,ПЛАТИНА
Референс: GSL001220
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет платина) без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Цветовой оттенок серебро с платиновым покрытием
Конфигурация выходных полюсов 2P
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Материал PC + ASA глянцевое
Монтаж устройства утопленный
Глубина встраивания 25 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481208767
|11.2
|8.28
|4
|см.
|81
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|53606481208762
|23
|19.3
|8.8
|см.
|589
|г.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|63606481208769
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.363
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|73606481208766
|120
|80
|110.4
|см.
|140.4
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 112 мм
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки серии GlossaРозетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты