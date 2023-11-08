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GSL001300C
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ГРАФИТ
GSL001300C

GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, ГРАФИТ

Референс: GSL001300C
Линейка Glossa

Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812090547.938.354.6 см. 58г.
BB1
25шт.53606481209059239.28.9 см. 350г.
CAR
320шт.6360648120905640.424.210.6 см. 1.586кг.
P12
41800шт.7360648120905312080110.4 см. 161.1кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Коробка серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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