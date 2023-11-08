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GSL001302
GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ГРАФИТ
GSL001302

GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, ГРАФИТ

Референс: GSL001302
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит) двухместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 154 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения residential
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок Дерево графит
Серия Glossa Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевое
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 2-постовая
Направление установки горизонтальная ориентация
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648120897215.378.281.16 см. 32г.
BB1
25шт.53606481208977239.28.9 см. 221г.
CAR
320шт.6360648120897440.424.210.6 см. 1.071кг.
P12
41800шт.7360648120897112080110.4 см. 108.3кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 154 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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