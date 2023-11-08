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GSL001329
GLOSSA USB РОЗЕТКА А + тип-С 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ГРАФИТ
GSL001329

GLOSSA USB РОЗЕТКА А + тип-С 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ГРАФИТ

Референс: GSL001329
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит) двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. - Позволяет заряжать смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С - 45Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Количество выходов 2
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок Графит
Серия продукта Glossa
Тип продукта USB-розетка
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц +/- 10 %
Материал термопласт: центральная накладка
Выходное напряжение Тип-A: 5.0 В - 1.5A 7.5В; Тип-С 5-20.0 В - 2,25A 45 В
Тип защиты защита от короткого замыкания
Тип подключения тип-А USB 3.0 тип-с USB 3.1 5-20 В постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 3.25 A
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606482211384714271 мм. 138г.
BAG
28шт.1360648221138123.28.919.5 см. 1.213кг.
P12
41440шт.3360648221138512080110 см. 252.89кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
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Размер 21.8 MB
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С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.04267_22
Формат PDF
Размер 1.19 MB
Срок действия: 22/04/2022 - 21/04/2027
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.04267_22
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.17865_22
Формат PDF
Размер 76.35 kB
Срок действия: 20/04/2022 - 19/04/2027
ЕАЭС № RU Д-RU.РА03.В.17865_22
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