ATLASDESIGN USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, мех., БАЗАЛЬТ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (цвет БАЗАЛЬТ) двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. - Позволяет заряжать смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С - 45Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.