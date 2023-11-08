GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком, +5-+50°C,10A, ГРАФИТ
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком, +5-+50°C,10A, ГРАФИТ
Референс: GSL001338
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электрон.теплого пола с датчиком, +5-+50°C,10A,в сборе, ГРАФИТ
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481274922
|9.5
|9.5
|5.5
|см.
|263
|г.
BB1
|2
|—
|4
|шт.
|13606481274929
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.151
|кг.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|43606481274920
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|4.99
|кг.
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Срок действия: 04/06/2021 - 03/06/2026
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