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GSL001369
КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, СХ.6, МЕХ, ГРАФИТ
GSL001369

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, СХ.6, МЕХ, ГРАФИТ

Референс: GSL001369
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет графит) выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Идеально подходит для гостиниц и отелей. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопка / Кнопочный выключатель
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812092907.087.083.85 см. 86г.
BB1
25шт.53606481209295239.28.9 см. 489г.
CAR
320шт.6360648120929240.424.210.6 см. 2.141кг.
P12
41800шт.7360648120929912080110.4 см. 210.6кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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