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GSL001420
GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, 250В, в сборе,СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GSL001420

GLOSSA РОЗЕТКА двойная без заземления,16А, 250В, в сборе,СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Референс: GSL001420
Линейка Glossa

Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет сумеречный туман) без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта двойная розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Глубина встраивания 25 мм
Режим фиксации лапками винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648120946711.28.284 см. 81г.
BB1
26шт.536064812094622319.38.8 см. 589г.
CAR
312шт.6360648120946940.424.210.6 см. 1.363кг.
P12
41080шт.7360648120946612080110.4 см. 140.4кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 112 мм
Вес 0.071 кг
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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