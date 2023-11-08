GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением,16А, 250В, в сборе,СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением,16А, 250В, в сборе,СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Референс: GSL001442
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет сиреневый туман) одинарная без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта одна розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 28 мм
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209528
|8.28
|8.28
|4.01
|см.
|97
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481209523
|23
|9.2
|8.9
|см.
|544
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481209520
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.36
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481209527
|120
|80
|110.4
|см.
|230.4
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Вес 0.086 кг
Ширина 83 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки серии GlossaРозетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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