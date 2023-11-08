GLOSSA РОЗЕТКА с зазем. со шторками с крышкой,IP44,16А,250В,в сборе,СИРЕН. ТУМАН
GLOSSA РОЗЕТКА с зазем. со шторками с крышкой,IP44,16А,250В,в сборе,СИРЕН. ТУМАН
Референс: GSL001448
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет сиреневый туман) одинарная с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Цветовой оттенок lilac
Тип крышки крышка
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Тип монтажа скрытый
Материал PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 28 мм
Режим фиксации лапками винтами
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209573
|8.28
|8.28
|4.11
|см.
|108
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481209578
|23
|9.2
|8.9
|см.
|599
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481209575
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.58
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 83 мм
Вес 0.097 кг
Ширина 83 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки серии GlossaРозетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты