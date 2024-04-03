Продукты
GSL001541
GLOSSA РОЗЕТКА без заземления, 16А, механизм, СОСНА
GSL001541

GLOSSA РОЗЕТКА без заземления, 16А, механизм, СОСНА

Референс: GSL001541
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010318337.087.083.64 см. 0.06кг.
BB1
25шт.469020103184024.210.69.8 см. 0.375кг.
CAR
320шт.1469020103184725.141.511.4 см. 1.69кг.
P12
41800шт.12080117 см. 162кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/04/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Техническая документация Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GSL001543
 
GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением, 16А, механизм, СОСНА
GSL001545
 
GLOSSA РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, механизм, СОСНА
GSL001551
 
GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, механизм, СОСНА
GSL001553
 
GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, СОСНА
GSL001561
 
GLOSSA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6, 10АХ, механизм, СОСНА