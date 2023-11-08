GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, СОСНА
GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, СОСНА
Референс: GSL001553
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) выключателя 2-клавишного c подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201031918
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|0.071
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|4690201031925
|24.1
|10.7
|9.8
|см.
|0.428
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201031922
|25.3
|41.5
|11.6
|см.
|1.897
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|117
|см.
|181
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
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Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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