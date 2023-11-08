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GSL001593
GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, СОСНА
GSL001593

GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, СОСНА

Референс: GSL001593
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) антенны коннектора TV предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010319707.087.083.45 см. 0.052кг.
BB1
25шт.469020103198724.210.69.6 см. 0.332кг.
CAR
320шт.1469020103198425.340.911.4 см. 1.513кг.
P12
41800шт.12080117 см. 147кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Розетки телевизионные серии Glossa
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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