GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, СОСНА
GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, СОСНА
Референс: GSL001593
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) антенны коннектора TV предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201031970
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|0.052
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|4690201031987
|24.2
|10.6
|9.6
|см.
|0.332
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201031984
|25.3
|40.9
|11.4
|см.
|1.513
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|117
|см.
|147
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Розетки телевизионные серии GlossaРозетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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