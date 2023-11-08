GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, СОСНА
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, СОСНА
Референс: GSL001500C
Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) наружного монтажа. Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Дерево
Ширина 79 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201031659
|7.93
|8.35
|4.6
|см.
|0.034
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|—
|24.2
|10.7
|9.8
|см.
|0.288
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201031663
|25.4
|41.6
|11.3
|см.
|1.332
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|117
|см.
|130
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
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Формат PDF
Размер 248.1 kB
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