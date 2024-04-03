GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, СОСНА
GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, СОСНА
Референс: GSL001511
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201031758
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|0.065
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4690201031765
|24.4
|20.7
|9.5
|см.
|0.771
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201031762
|25.2
|41.6
|11.4
|см.
|1.73
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|165
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/04/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии GlossaВыключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
Формат PDF
Размер 321.54 kB
Срок действия: 01/03/2020 - 28/03/2025
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