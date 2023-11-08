GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, СОСНА

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) выключателя 1-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.