GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, СОСНА
GLOSSA РОЗЕТКА двойная с заземлением, 16А, в сборе, СОСНА
Референс: GSL001524
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет сумеречный туман) с заземлением, без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201031819
|11.2
|8.28
|4.8
|см.
|0.076
|кг.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|4690201031826
|24.2
|20.9
|9.4
|см.
|0.572
|кг.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|14690201031823
|25.3
|41.5
|11.5
|см.
|1.316
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|117
|см.
|129
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Розетки серии GlossaРозетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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