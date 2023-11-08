Продукты
GSL001501
GLOSSA 1-постовая РАМКА, СОСНА
GSL001501

GLOSSA 1-постовая РАМКА, СОСНА

Референс: GSL001501
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) одинарная. Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Дерево
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010316738.288.281.16 см. 0.011кг.
BB1
210шт.469020103168024.310.79.8 см. 0.198кг.
CAR
340шт.1469020103168725.441.511.4 см. 0.969кг.
P12
43600шт.12080115 см. 100кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
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