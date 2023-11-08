GLOSSA 1-постовая РАМКА, СОСНА
GLOSSA 1-постовая РАМКА, СОСНА
Референс: GSL001501
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) одинарная. Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Дерево
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201031673
|8.28
|8.28
|1.16
|см.
|0.011
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4690201031680
|24.3
|10.7
|9.8
|см.
|0.198
|кг.
CAR
|3
|—
|40
|шт.
|14690201031687
|25.4
|41.5
|11.4
|см.
|0.969
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|115
|см.
|100
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Техническая документация Рамки серии GlossaРамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
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