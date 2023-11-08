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GSL001504
GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, СОСНА
GSL001504

GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, СОСНА

Референс: GSL001504
Линейка Glossa

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) четырёхместная. Устанавливается в горизонтальном положении. Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Дерево
Ширина 296 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020103173429.578.281.16 см. 0.045кг.
BB1
25шт.469020103174110.240.87.2 см. 0.29кг.
CAR
320шт.1469020103174820.841.515.1 см. 1.331кг.
P12
41680шт.12080120 см. 122кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Рамки серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 362.5 kB
Рамки серии Glossa
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