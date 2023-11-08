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GSL001500
GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, СОСНА
GSL001500

GLOSSA КОРОБКА для наружного монтажа, СОСНА

Референс: GSL001500
Линейка Glossa

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сосна) наружного монтажа. Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC002600 Коробка/корпус для наружного монтажа на стену/потолок
Способ монтажа Настенно-потолочное крепление
Цвет Дерево
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010316358.38.354.6 см. 0.066кг.
BB1
25шт.46902010316422411.19.7 см. 0.392кг.
CAR
320шт.1469020103164925.441.311.3 см. 1.756кг.
P12
41800шт.12080115 см. 168кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Коробка серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 248.1 kB
Коробка серии Glossa
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