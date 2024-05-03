MultiSet Тройник для кабель-канала 20х12 Антрацит

Тройник для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в цвете антрацит предназначен для организации проворотов и ответвлений при открытой прокладке кабелей. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 20х12 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.