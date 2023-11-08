W59 2-постовая РАМКА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 2-постовая РАМКА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: KD-2-28
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) двухместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 156 мм
Основные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 2-постовая
Тип покрытия глянцевое
Оттенок цвета накладки слоновая кость
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.0214 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050335487
|15.6
|8.5
|0.9
|см.
|25
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|14607050335484
|40.4
|24.2
|14
|см.
|2.2
|кг.
P12
|4
|—
|4200
|шт.
|—
|120
|80
|113
|см.
|139
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 156 мм
Ширина 85 мм
Документы
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Тип документа
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Формат PDF
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