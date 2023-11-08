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KD-2-28
W59 2-постовая РАМКА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
KD-2-28

W59 2-постовая РАМКА, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Референс: KD-2-28
Линейка W59

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) двухместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 156 мм
Основные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 2-постовая
Тип покрытия глянцевое
Оттенок цвета накладки слоновая кость
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.0214 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.460705033548715.68.50.9 см. 25г.
CAR
360шт.1460705033548440.424.214 см. 2.2кг.
P12
44200шт.12080113 см. 139кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 156 мм
Ширина 85 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 483.18 kB
Рамки серии W59
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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