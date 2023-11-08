W59 4-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ
W59 4-постовая РАМКА, ШАМПАНЬ
Референс: KD-4-48
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет шампань) четырёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Бежевый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 298 мм
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Серия продукта W59
Оттенок цвета накладки золотой
Дополнительные характеристики
Количество постов 4-постовая
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Режим фиксации защёлкивание
Тип покрытия окрашенный
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050339249
|29.8
|8.5
|0.9
|см.
|41
|г.
BB1
|2
|—
|15
|шт.
|4690201018247
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|752
|г.
CAR
|3
|—
|90
|шт.
|14690201018244
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.7
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|109
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 298 мм
Вес 0.0383 кг
Ширина 85 мм
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