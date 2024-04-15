MC1G1154U7
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 200A 240В 50/60ГЦ
MC1G1154U7
MC1G1154U7

КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 200A 240В 50/60ГЦ

Референс: MC1G1154U7
Серия SystemePact M

Контактор серии SystemePact MC1G на номинальный ток 200 А по категории применения АС1 / 115 А по АС3, 4P, напряжение управления 240 В пер. тока. Четырехполюсные контакторы серии SystemePact MC1G преимущественно используются для управления активными и слабоиндуктивными нагрузками: в схемах АВР, цепях освещения, для коммутации резистивных нагревательных элементов. Могут оснащаться дополнительными контактами и механической блокировкой.

Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 4
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов 0
Напряжение цепей управления 240-240
Модульное исполнение Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409263228244251 см. 5кг.
CAR
34шт.14680409263225244251 см. 20кг.
Документы
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
3D модели
3D модель MC1G1154хх
Дата документа: 20/01/2026
Формат STP
Размер 6.84 MB
3D модель MC1G1154хх
Совместимые продукты
MGX1504U7
 
КАТУШКА КОНТАКТОРА MC1G 4P AC1 200-250A 240В 50/60ГЦ
MFR1504
 
МЕХАНИЧ. БЛОКИР. ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 4P AC1 200-250A
