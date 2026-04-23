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MFR1504
МЕХАНИЧ. БЛОКИР. ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 4P AC1 200-250A

МЕХАНИЧ. БЛОКИР. ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 4P AC1 200-250A

Референс: MFR1504
Серия SystemePact M

Механическая блокировка для четырехполюсных контакторов серии SystemePact MC1G на номинальный ток 200-250 A по категории применения АС1. Механическая блокировка предназначена для соединения двух контакторов и формирования реверсивной сборки. Реверсивный контактор используется для переключения между силовыми цепями или изменения направления вращения электродвигателя. При этом механическая блокировка исключает одновременное включение обоих контакторов, предотвращая короткое замыкание и повышая безопасность эксплуатации.

4 721.40  
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409265352403030 см. 0.1кг.
S03
35шт.14680409265359403030 см. 0.7кг.
S02
35шт.14680409265359403030 см. 0.7кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 23/04/2026
Формат PDF
Размер 26.79 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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