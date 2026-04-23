Продукты
MC1G1154N7
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 200A 415В 50/60ГЦ
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 200A 415В 50/60ГЦ

КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 200A 415В 50/60ГЦ

Референс: MC1G1154N7
Серия SystemePact M

Контактор серии SystemePact MC1G на номинальный ток 200 А по категории применения АС1 / 115 А по АС3, 4P, напряжение управления 415 В пер. тока. Четырехполюсные контакторы серии SystemePact MC1G преимущественно используются для управления активными и слабоиндуктивными нагрузками: в схемах АВР, цепях освещения, для коммутации резистивных нагревательных элементов. Могут оснащаться дополнительными контактами и механической блокировкой.

49 245.30  
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409263068244251 см. 5кг.
CAR
34шт.14680409263065244251 см. 20кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 23/04/2026
Формат PDF
Размер 26.79 MB
Каталог SystemePact M
3D модели
3D модель MC1G1154хх
Дата документа: 20/01/2026
Формат STP
Размер 6.84 MB
3D модель MC1G1154хх
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
COTO (Российский морской регистр судоходства)
25.44.01.12101.120
Формат PDF
Размер 2.96 MB
Срок действия: 17/11/2025 - 17/11/2030
25.44.01.12101.120
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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