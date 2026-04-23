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MGX1504N7
КАТУШКА КОНТАКТОРА MC1G 4P AC1 200-250A 415В 50/60ГЦ

КАТУШКА КОНТАКТОРА MC1G 4P AC1 200-250A 415В 50/60ГЦ

Референс: MGX1504N7
Серия SystemePact M

Запасная катушка управления для четырехполюсных контакторов SystemePact MC1G с номинальным током 200-250 A по категории применения АС1, напряжение управления 415 В пер. тока. Катушка управления в качестве ЗИП помогает упростить техническое обслуживание и продлить срок службы оборудования.

7 393.20  
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409263891244251 см. 0.43кг.
CAR
35шт.14680409263898244251 см. 21.5кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 23/04/2026
Формат PDF
Размер 26.79 MB
Каталог SystemePact M
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
Формат PDF
Размер 1.89 MB
Срок действия: 21/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02533_22
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