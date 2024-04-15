КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 1000A 415В 50/60ГЦ
Референс: MC1G8004N7
Контактор серии SystemePact MC1G на номинальный ток 1000 А по категории применения АС1 / 800 А по АС3, 4P, напряжение управления 415 В пер. тока. Четырехполюсные контакторы серии SystemePact MC1G преимущественно используются для управления активными и слабоиндуктивными нагрузками: в схемах АВР, цепях освещения, для коммутации резистивных нагревательных элементов. Могут оснащаться дополнительными контактами и механической блокировкой.
Спецификация
Технические характеристики
EC000066 Магнитный пускатель/контактор перемен. тока (AC)
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 4
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов 0
Напряжение цепей управления 415-415
Модульное исполнение Нет
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409263839
|34
|34
|45
|см.
|23
|кг.
CAR
|3
|—
|1
|шт.
|14680409263836
|34
|34
|45
|см.
|23
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Формат PDF
Размер 14.23 MB
Каталог SystemePact M
3D модели
3D модель MC1G6304хх-MC1G8004хх
Дата документа: 20/01/2026
Формат STP
Размер 16.33 MB
3D модель MC1G6304хх-MC1G8004хх
