MFR8004
МЕХАНИЧ. БЛОКИР. ДЛЯ КОНТАКТОРОВ MC1G 4P AC1 900-1000A

Референс: MFR8004
Серия SystemePact M

Механическая блокировка для четырехполюсных контакторов серии SystemePact MC1G на номинальный ток 900-1000 A по категории применения АС1. Механическая блокировка предназначена для соединения двух контакторов и формирования реверсивной сборки. Реверсивный контактор используется для переключения между силовыми цепями или изменения направления вращения электродвигателя. При этом механическая блокировка исключает одновременное включение обоих контакторов, предотвращая короткое замыкание и повышая безопасность эксплуатации.

Логістичні дані (Брутто)
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409265390403030 см. 0.1кг.
S03
35шт.14680409265397403030 см. 0.7кг.
Каталог
Каталог SystemePact M
Дата документа: 15/04/2024
Совместимые продукты
MC1G6304M7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 900A 220/230В 50/60ГЦ
MC1G8004N7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 1000A 415В 50/60ГЦ
MC1G6304U7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 900A 240В 50/60ГЦ
MC1G8004Q7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 1000A 380/400В 50/60ГЦ
MC1G6304Q7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 900A 380/400В 50/60ГЦ
MC1G8004F7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 1000A 110В 50/60ГЦ
MC1G8004M7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 1000A 220/230В 50/60ГЦ
MC1G8004U7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 1000A 240В 50/60ГЦ
MC1G8004R7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 1000A 440В 50/60ГЦ
MC1G6304F7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 900A 110В 50/60ГЦ
MC1G6304N7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 900A 415В 50/60ГЦ
MC1G6304R7
 
КОНТАКТОР MC1G 4P (4НО) AC1 900A 440В 50/60ГЦ
