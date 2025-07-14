Продукты
MDK10312
MultiDesk Коробка монтажная для бетонных полов для люка на 12 модулей СТАЛЬ
MDK10312

MultiDesk Коробка монтажная для бетонных полов для люка на 12 модулей СТАЛЬ

Референс: MDK10312
Серия MultiDesk

MultiDesk Коробка предназначена для установки лючка MDK10112 в бетонный пол. Выполнена из нержавеющей стали. Имеет выбиваемые заглушки Ø26 мм для ввода труб. Габариты: 242x225x84 мм.

4 260  
Спецификация
Технические характеристики
EC000024 Монтажная коробка/люк для установки в пол
Ширина (встраив. размер) 229
Мин. глубина встраивания 84
Глубина выемки в полу 84
Подходит для влажной уборки Нет
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092261249.426.424.2 см. 0.782кг.
CAR
310шт.28.648.249.7 см. 8.632кг.
P12
4120шт.12080115 см. 115кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Техническая документация
Листовка лючки однопостовые MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 1.34 MB
Листовка лючки однопостовые MultiDesk
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Лючки многопост MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 919.1 kB
Руководство по эксплуатации Лючки многопост MultiDesk
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
MDK10112
 
MultiDesk Люк на 12 модулей IP40 для фальшпола с монтажной коробкой, тип MDK10
Фильтры
Поиск
Корзина