MultiDesk Люк на 12 модулей IP40 для фальшпола с монтажной коробкой, тип MDK10
MultiDesk Люк на 12 модулей IP40 для фальшпола с монтажной коробкой, тип MDK10
Референс: MDK10112
MultiDesk Лючок предназначен для установки в фальшпол толщиной 5…50 мм. Монтажная коробка идёт в комплекте. В лючок можно установить до 12 модулей (6 постов) ЭУИ стандарта 45 мм, например, модульные ЭУИ W45. Лючок выполнен из пластика и имеет степень пылевлагозащиты IP40 при закрытой крышке, механическая стойкость - IK10. Сторону открывания крышки лючка можно менять. Имеется регулировка лючка по высоте - от 73 до 105 мм. Крышка лючка усилена металлической пластиной. Поставляется без ЭУИ.
7 500
Спецификация
Технические характеристики
EC000024 Монтажная коробка/люк для установки в пол
Подходит для установки в двойной пол Нет
Ширина (встраив. размер) 228
Тип крышки Прямоугольн.
Мин. глубина встраивания 73
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409226155
|28.1
|26.1
|12.2
|см.
|1.964
|кг.
CAR
|3
|—
|8
|шт.
|—
|30.4
|53.4
|49.5
|см.
|16.592
|кг.
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