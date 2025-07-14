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MDK10112
MultiDesk Люк на 12 модулей IP40 для фальшпола с монтажной коробкой, тип MDK10
MDK10112

MultiDesk Люк на 12 модулей IP40 для фальшпола с монтажной коробкой, тип MDK10

Референс: MDK10112
Серия MultiDesk

MultiDesk Лючок предназначен для установки в фальшпол толщиной 5…50 мм. Монтажная коробка идёт в комплекте. В лючок можно установить до 12 модулей (6 постов) ЭУИ стандарта 45 мм, например, модульные ЭУИ W45. Лючок выполнен из пластика и имеет степень пылевлагозащиты IP40 при закрытой крышке, механическая стойкость - IK10. Сторону открывания крышки лючка можно менять. Имеется регулировка лючка по высоте - от 73 до 105 мм. Крышка лючка усилена металлической пластиной. Поставляется без ЭУИ.

7 500  
Спецификация
Технические характеристики
EC000024 Монтажная коробка/люк для установки в пол
Подходит для установки в двойной пол Нет
Ширина (встраив. размер) 228
Тип крышки Прямоугольн.
Мин. глубина встраивания 73
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040922615528.126.112.2 см. 1.964кг.
CAR
38шт.30.453.449.5 см. 16.592кг.
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