MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с монтажной коробкой для бетонных полов Античная лат

MultiDesk Лючок предназначен для установки в бетонный пол вровень с его поверхностью. Монтажная коробка идёт в комплекте с лючком. Конструкция коробки позволяет соединять лючки в группы без зазоров. Лючок поставляется с установленной чёрной розеткой 16А /250 В европейского стандарта. Лючок выполнен из цинкового сплава и имеет степень пылевлагозащиты IP44 и механическую стойкость IK09. Крышка лючка открывается на 180 градусов для удобства подключения к розеткам.