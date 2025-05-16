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MDK21102BA
MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с монтажной коробкой для стены, фальшпола, стола Ант
MDK21102BA
MDK21102BA
MDK21102BA

MultiDesk Лючок с розеткой 2К+З, 16А/250В, IP44 с монтажной коробкой для стены, фальшпола, стола Ант

Референс: MDK21102BA
Серия MultiDesk

MultiDesk Лючок предназначен для установки в фальшпол, стену или стол. Монтажная коробка Ø80 мм идёт в комплекте с лючком. Лючок поставляется с установленной чёрной розеткой 16А /250 В европейского стандарта. Лючок выполнен из цинкового сплава и имеет степень пылевлагозащиты IP44 и механическую стойкость IK09. Крышка лючка открывается на 180 градусов для удобства подключения к розетке.

Спецификация
Технические характеристики
EC000024 Монтажная коробка/люк для установки в пол
Подходит для установки в двойной пол Нет
Ширина (встраив. размер) 80
Тип крышки Квадратный (-ая,-ое)
Мин. глубина встраивания 50
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040922679710.510.58 см. 0.27кг.
CAR
360шт.1468040922679454.54426 см. 16.46кг.
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Дата документа: 16/05/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
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Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
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Руководство по эксплуатации лючки 1 пост MultiDesk
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 875.93 kB
Руководство по эксплуатации лючки 1 пост MultiDesk
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Листовка лючки однопостовые MultiDesk
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Листовка лючки однопостовые MultiDesk
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