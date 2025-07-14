MultiDesk Лючок на 2 модуля IP44 с монтажной коробкой для стены, фальшпола, стола Античная ЛАТУНЬ, т

MultiDesk Лючок предназначен для установки в фальшпол, стену или стол. Монтажная коробка Ø80 мм идёт в комплекте с лючком. В лючок можно установить до 2 модулей (1 пост) ЭУИ стандарта 45 мм, например, модульные ЭУИ W45. Лючок выполнен из цинкового сплава и имеет степень пылевлагозащиты IP44 и механическую стойкость IK09. Крышка лючка открывается на 180 градусов для удобства подключения к розеткам. Поставляется без ЭУИ.