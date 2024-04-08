MultiSet Колодка 1х розетка 2К+З каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
MultiSet Колодка 1х розетка 2К+З каучуковая 16А/250В IP44 Чёрная
Референс: MST4003BK
Розетка открытой установки каучуковая MultiSet (Systeme Electric) (2К+З) 16А/250В. Предназначена для установки на поверхность. Обладает повышенной прочностью и степенью пылевлагозащиты IP44. Имеет 4 отверстия для крепления.
Спецификация
Технические характеристики
EC001327 Розетка кабельная переносная с защитным контактом
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Цвет Черный
Модель/исполнение С заземляющим контактом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409178331
|20.3
|11.3
|7.2
|см.
|0.139
|кг.
BB1
|2
|—
|16
|шт.
|4680409178348
|29.5
|24.5
|15.6
|см.
|2.46
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|14680409178338
|51.5
|42.5
|59.5
|см.
|25.92
|кг.
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