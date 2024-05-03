Продукты
MTK11020W
MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 200 см Белый
MTK11020W
MTK11020W
MTK11020W

MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 200 см Белый

Референс: MTK11020W
Линейка MultiTrack

Шина трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) скрытой установки, длиной 200 см, цвет - белый. Предназначена для установки розеток MultiTrack, которые приобретаются отдельно. Шина подключается к сети переменного тока с параметрами 32А, 250В, 50Гц. Макмимальная мощность подключаемых устройств - не более 8 кВт. Главное премущество: быстрое и безопасное добавление и перемещение розеток, не прибегая к услугам специалиста.

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919769120081.9 см. 3.75кг.
CAR
312шт.146804091976982064224 см. 45кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 09/08/2024
Формат PDF
Размер 399.04 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07729_24
Формат PDF
Размер 1.69 MB
Срок действия: 26/03/2024 - 25/03/2029
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07729_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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