MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Белый
MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Белый
Референс: MTK13003W
Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) 2хUSB (тип А + тип С) 18 Вт, 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А, цвет - белый. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409197721
|7.1
|7.1
|4.4
|см.
|0.114
|кг.
CAR
|3
|—
|100
|шт.
|14680409197728
|40
|33
|28
|см.
|12
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Дата документа: 09/08/2024
Формат PDF
Размер 399.04 kB
Руководство по эксплуатации Шины MultiTrack
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.59993_24
Формат PDF
Размер 255.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.59993_24
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07780_24
Формат PDF
Размер 1.74 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-CN.НА46.В.07780_24
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