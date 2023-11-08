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MTK13003G
MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Графит
MTK13003G
MTK13003G

MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Графит

Референс: MTK13003G
Линейка MultiTrack

Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) 2хUSB (тип А + тип С) 18 Вт, 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А, цвет - графит. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.

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Дата документа: 08/11/2023
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.59993_24
Формат PDF
Размер 255.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.59993_24
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