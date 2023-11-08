MultiTrack Розетка 2хUSB (тип А+С) 18Вт, 5В/3А Графит

Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) 2хUSB (тип А + тип С) 18 Вт, 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А, цвет - графит. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.