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MTK13001G
MuitiTrack Розетка 2К+З круглая 16А/250В Графит
MTK13001G
MTK13001G

MuitiTrack Розетка 2К+З круглая 16А/250В Графит

Референс: MTK13001G
Линейка MuitiTrack

Розетка трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) немецкого стандарта (2К+З) 16А/250В, цвет - графит. Устанавливается в шину MultiTrack. Быстрая и безопасная установка, не требующая привлечения специалиста: достаточно вставить розетку в шину и повернуть на 90 градусов до упора.

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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
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Каталог электроустановочных изделий 2023
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Каталог для дизайнеров 2023
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.59993_24
Формат PDF
Размер 255.06 kB
Срок действия: 31/01/2024 - 30/01/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.59993_24
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