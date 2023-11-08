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MTK11008G
MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 80 см Графит
MTK11008G
MTK11008G

MultiTrack Шина скрытой установки трековой системы 80 см Графит

Референс: MTK11008G
Линейка MultiTrack

Шина трековой системы MultiTrack (Systeme Electric) скрытой установки, длиной 80 см, цвет - графит. Предназначена для установки розеток MultiTrack, которые приобретаются отдельно. Шина подключается к сети переменного тока с параметрами 32А, 250В, 50Гц. Макмимальная мощность подключаемых устройств - не более 8 кВт. Главное премущество: быстрое и безопасное добавление и перемещение розеток, не прибегая к услугам специалиста.

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