Продукты
RA10-131I-B
ХИТ О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок ИЗОЛ.ПЛ 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA10-131I-B
RA10-131I-B
RA10-131I-B
RA10-131I-B

ХИТ О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок ИЗОЛ.ПЛ 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RA10-131I-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) без заземления и без шторок, с изолирующей пластиковой пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 10 А. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Оптимальное соотношение цены и качества. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 10 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта 1 розетка
Сегмент рынка рынок жилья
Область применения питание напряжения
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
[in] номинальный ток 10 А в 250 В Переменный ток
Тип покрытия глянцевое
Материал пластик
Тип монтажа открытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380670886.46.43 см. 46г.
CAR
3168шт.1460713806708540.424.228.8 см. 7.56кг.
P12
45040шт.12080101.4 см. 259кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 29.4 мм
Высота 63 мм
Ширина 63 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки открытой установки серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 260.1 kB
Розетки открытой установки серии Хит
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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