ХИТ О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок ИЗОЛ.ПЛ 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок ИЗОЛ.ПЛ 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: RA10-131I-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) без заземления и без шторок, с изолирующей пластиковой пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 10 А. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Оптимальное соотношение цены и качества. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 10 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта 1 розетка
Сегмент рынка рынок жилья
Область применения питание напряжения
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
[in] номинальный ток 10 А в 250 В Переменный ток
Тип покрытия глянцевое
Материал пластик
Тип монтажа открытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138067088
|6.4
|6.4
|3
|см.
|46
|г.
CAR
|3
|—
|168
|шт.
|14607138067085
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|7.56
|кг.
P12
|4
|—
|5040
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|259
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 29.4 мм
Высота 63 мм
Ширина 63 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 260.1 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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