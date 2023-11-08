ХИТ О/У РОЗЕТКА без заземления со шторками ИЗОЛ.ПЛ 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) без заземления со шторками, с изолирующей пластиковой пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 10 А. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Сделано в России.