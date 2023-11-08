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RA16-233-B
ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-233-B

ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RA16-233-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) двойная без заземления со шторками предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648098164710.36.23.4 см. 59г.
P12
43360шт.12080101.4 см. 224кг.
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
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Техническая документация Розетки открытой установки серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 260.1 kB
Розетки открытой установки серии Хит
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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