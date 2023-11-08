ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: RA16-233-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) двойная без заземления со шторками предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480981647
|10.3
|6.2
|3.4
|см.
|59
|г.
P12
|4
|—
|3360
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|224
|кг.
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Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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